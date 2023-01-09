Новый порядок воинского учета: в "Минцифры" рассказали, будут ли выдавать повестки через "Дію"

Представитель министерства Мстислав Баник рассказал, что сейчас совместно с Минобороны ведется работа по внедрению военного билета в мобильное приложение.

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Новый порядок постановки на воинский учет, который, в частности, позволяет мужчинам подавать необходимую информацию в военкоматы через "Дію", не предусматривает, что повестки будут приходить через это мобильное приложение. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник изданию The Village.

По его словам, в рабочем плане ведомства пока что нет таких заданий.

"Ни это постановление, ни любое другое не предусматривает поступление повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", — сказал он.

Согласно постановлению Кабмина, в приложении "Дія" должен появится электронный военный билет. Детали о внедрении нового сервиса пока что не известны.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", — добавил Баник.

Представитель Минцифры также заявил, что большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії".

"Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан — одно из приоритетных решений", — считает он.

Новый порядок воинского учета: что изменилось?

30 декабря правительство приняло постановление о новом порядке воинского учета в Украине, который предусматривает ряд изменений:

для сверки данных о призывниках сотрудники военкоматов теперь смогут делать подворовый обход, для этого понадобится разрешение мэрии;

мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через "Дію";

свежие данные о призывнике будут автоматически передаваться военным благодаря взаимодействию между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных.

Напомним, 19 декабря представитель командования Сухопутных войск Роман Горбач сообщил, что темпы мобилизации в Украине снизились, а количество людей, которых призывают на войну, напрямую зависит от ситуации на фронте.

Ранее, 6 декабря, глава МВД Денис Монастырский заявил, что повестки на блокпостах не будут выдавать. По его словам, в военкоматы приходят много добровольцев, поэтому есть возможность выбирать лучших из лучших среди тех, кто хочет воевать.