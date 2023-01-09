Нові порядки військового обліку: у "Мінцифри" розповіли, чи видаватимуть повістки через "Дію"

Представник міністерства Мстислав Банік розповів, що зараз спільно з Міноборони ведеться робота щодо впровадження військового квитка в мобільний додаток.

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Новий порядок постановки на військовий облік, який, зокрема, дозволяє чоловікам подавати необхідну інформацію до військкоматів через "Дію", не передбачає, що повістки надходитимуть через цей мобільний додаток. Про це розповів керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік виданню The Village.

За його словами, у робочому плані відомства поки немає таких завдань.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", — сказав він.

Відповідно до постанови Кабміну, у додатку "Дія" має з'явитися електронний військовий квиток. Деталі щодо запровадження нового сервісу поки що не відомі.

"Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони України", — додав Банік.

Представник Мінцифри також заявив, що більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії".

"Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян є одним із пріоритетних рішень", — вважає він.

Новий порядок військового обліку: що змінилося?

30 грудня уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні, який передбачає низку змін:

для звірки даних про призовників співробітники військкоматів тепер зможуть робити обхід подвір'я, для цього знадобиться дозвіл мерії;

чоловіки призовного віку зможуть подавати необхідну для військкомату особисту інформацію про себе через "Дію";

свіжі дані про призовника автоматично передаватимуться військовим завдяки взаємодії між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних.

Нагадаємо, 19 грудня представник командування Сухопутних військ Роман Горбач повідомив, що темпи мобілізації в Україні знизилися, а кількість людей, яких закликають на війну, залежить від ситуації на фронті.

Раніше, 6 грудня, глава МВС Денис Монастирський заявив, що повістки на блокпостах не видаватимуть. За його словами, до військкоматів приходять багато добровольців, тому є можливість обирати найкращих з найкращих серед тих, хто хоче воювати.