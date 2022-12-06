"Багато добровольців": в Україні не видаватимуть повістки на блокпостах, — МВС (відео)

Глава МВС Денис Монастирський зазначив, що зараз ситуація з особовим складом ЗСУ виглядає так, що військкомати можуть обирати найкращих з найкращих серед тих, хто хоче воювати.

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В Україні не видаватимуть повістки військовозобов'язаним на блокпостах. Це пов'язано з тим, що до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкомати) приходить багато добровольців, які бажають бити мобілізованими та вирушить на фронт. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, зараз ситуація з особовим складом ЗСУ виглядає так, що військкомати можуть обирати найкращих з найкращих серед тих, хто хоче воювати.

"Наші ЗСУ мають можливість вже відбирати найкращих з охочих. Тому, в принципі, зараз нема потреби призивати когось на блокпостах", — зазначив Монастирський.

Нагадаємо, 8 листопада заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українцям потрібно бути готовими до того, що в країні пройде нова хвиля мобілізації. Тоді вона розповіла, що у лавах ЗСУ вистачає людей, але все залежатиме від подій на фронті.

6 грудня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що у Росії готують нову повноцінну хвилю мобілізації з січня 2023 року. Він зазначив, що заклик на фронт до РФ не припиняється, з перших днів грудня російські громадяни почали знову отримувати повістки.

5 грудня українські розвідники повідомили, що у РФ планують об'єднати практично всі реєстри, щоб військовозобов'язаним можна було блокувати рахунки, не дозволяти виїжджати з країни, а також надсилати повістки через електронну пошту.