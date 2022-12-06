"Много добровольцев": в Украине не будут выдавать повестки на блокпостах, — МВД (видео)

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что сейчас ситуация с личным составом ВСУ выглядит таким образом, что военкоматы могут выбирать лучших из лучших среди тех, кто хочет воевать.

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В Украине не будут выдавать повестки военнообязанным на блокпостах. Это связанно с тем, что в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) приходит много добровольцев, которые желают бить мобилизированными и отправится на фронт. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, сейчас ситуация с личным составом ВСУ выглядит таким образом, что военкоматы могут выбирать лучших из лучших среди тех, кто хочет воевать.

"Наши ВСУ имеют возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, сейчас нет необходимости призывать кого-то на блокпостах", — отметил Монастырский.

Напомним, 8 ноября замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что в стране пройдет новая волна мобилизации. Тогда она рассказала, что в рядах ВСУ хватает людей, но все будет зависеть от событий на фронте.

6 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в России готовят новую полноценную волну мобилизации с января 2023 года. Он отметил, что призыв на фронт в РФ не прекращается, с первых дней декабря российские граждане начали снова получать повестки.

5 декабря украинские разведчики сообщили, что в РФ планируют объединить практически все реестры, чтобы военнообязанным можно было блокировать счета, не разрешать выезжать из страны, а также отправлять повестки через электронную почту.