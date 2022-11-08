"Должны быть готовы": Маляр объяснила, ждать ли новой волны мобилизации в Украине (видео)

По словам замминистра обороны, ведомство допускает разные сценарии развития событий. Также она добавила, что сейчас ВСУ хватает людей, но все будет зависеть от событий на войне.

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Украинцам нужно быть готовыми к тому, что в стране пройдет новая волна мобилизации. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона.

"У нас были по этому поводу заявления Генерального штаба о том, что по состоянию на сейчас хватает тех людей, которые мобилизованы. Но в этом вопросе нужно понимать, что все будет зависеть от событий войны, — подчеркнула она. — Может быть, что будут дополнительно нужны люди, а может — и не будет такого. То есть, все это зависит от ситуации на фронте. Мы можем допускать разные сценарии развития событий и мы с вами должны быть готовы ко всем этим разным вариантам".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает продлить действие военного положения и сроки всеобщей мобилизации. Зеленский не впервые предлагает Раде пойти на такие меры, народные депутаты каждый раз с ним соглашались. Прогнозируется, что они и в этот раз поддержат предложение президента.

Напомним, в Украине военное положение действует до 21 ноября 2022. Соответствующий законопроект был утвержден 15 августа и поддержан 328 голосами.