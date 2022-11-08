Зеленский предложил парламенту продлить в Украине военное положение и мобилизацию

По словам нардепа Ярослава Железняка, с большой долей вероятности военное положение в Украине продлят до 19 февраля 2023 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение продлить действие военного положения. Это же относится и к срокам проведения общей мобилизации. Информация о соответствующем законопроекте опубликована на сайте парламента Украины.

Оба проекта сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании украинского парламента. По его словам, скорее всего военное положение будет продлено до 19 февраля 2023.

"С большой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года" — написал Железняк.

Напомним, в Украине военное положение действует до 21 ноября 2022. Соответствующий законопроект был утвержден 15 августа и поддержан 328 депутатскими голосами.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 27 октября заявил, что всеобщая мобилизация в Украине проходит согласно плана с момента полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. По его словам, каждый месяц военнообязанных призывают в части для доукомплектования.

В то же время глава управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил что графики призыва военнообязанных в Украине могут меняться из-за увеличения численности личного состава российских подразделений на передовой. По его словам, количество мобилизованных может быть увеличено, но это зависит от ситуации на фронте.