Зеленський запропонував парламенту продовжити в Україні воєнний стан та мобілізацію

За словами нардепа Ярослава Железняка, з великою ймовірністю воєнний стан в Україні продовжать до 19 лютого 2023 року.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозицію продовжити дію воєнного стану. Це саме стосується і термінів проведення загальної мобілізації. Інформацію про відповідний законопроєкт опубліковано на сайті парламенту України.

Обидва проєкти зараз перебувають на розгляді Верховної Ради. Як повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, законопроєкт розглянуть на найближчому засіданні українського парламенту. За його словами, найімовірніше воєнний стан буде продовжено до 19 лютого 2023 року.

"З великою ймовірністю продовження буде знову на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року" — написав Железняк.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан діє до 21 листопада 2022 року. Відповідний законопроєкт було затверджено 15 серпня та підтримано 328 депутатськими голосами.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов 27 жовтня заявив, що загальна мобілізація в Україні відбувається згідно з планом з моменту повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. За його словами, щомісяця військовозобов'язаних закликають у частини для доукомплектування.

Водночас голова управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що графіки призову військовозобов'язаних в Україні можуть змінюватися через збільшення чисельності особового складу російських підрозділів на передовій. За його словами, кількість мобілізованих може бути збільшена, але це залежить від ситуації на фронті.