Маляр пояснила, чи чекати нової хвилі мобілізації в Україні (відео)

За словами заступниці міністра оборони, відомство допускає різні сценарії розвитку подій. Також вона додала, що зараз ЗСУ вистачає людей, але все залежатиме від подій на війні.

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Українцям треба бути готовими до того, що в країні пройде нова хвиля мобілізації. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону.

"У нас були щодо цього заяви Генерального штабу про те, що станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні треба розуміти, що все залежатиме від подій війни, — наголосила вона. — Можливо, що будуть додатково потрібні люди, а може, і не буде такого. Тобто все це залежить від ситуації на фронті. Ми можемо допускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами повинні бути готові до всіх цих різних варіантів".

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонує продовжити дію воєнного стану й терміни загальної мобілізації. Зеленський не вперше пропонує Раді вдатися до таких заходів, народні депутати щоразу з ним погоджувалися. Прогнозується, що вони й цього разу підтримають пропозицію президента.

Нагадаємо, в Україні воєнний стан діє до 21 листопада 2022 року. Відповідний законопроєкт затвердили 5 серпня та підтримали 328 голосами.