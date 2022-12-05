Повестка через SMS. В РФ создают систему полного контроля за военнообязанными, – разведка

В России планируют объединить практически все реестры, чтобы военнообязанным можно было блокировать счета, не разрешать выезжать из страны, а также отправлять повестки через электронную почту.

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В РФ создают единую электронную базу данных военнобязанных. Для этого оцифровуют данные военного учета и все архивы военкоматов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главная цель проекта — создать автоматизированную систему для контроля и учета военнообязанных лиц. По завершению разработки систему объединят с базами МВД для контроля документов на выезд и системами "Мигрант", ГИБДД, Росреестром, Роскадастром и ИНН, а также базой клиентов мобильными операторами.

После начала работы система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, включая тех, кто не живет по месту прописки. Таким образом в РФ будут доставлять повестки через СМС, электронные письма и даже через социальные сети. Все должны будут явиться в военкоматы в указанные термины.

Военнообязанные полностью потеряют доступ к возможности покинуть территорию РФ без спецразрешения. Также им ограничат использование государственных услуг и сервисов. При необходимости лицам будут блокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже пенсионным накоплением. Работодателей планируют уведомлять о том, что их работники уклоняются от мобилизации.

Как отмечают разведчики, система должна заработать к началу февраля 2023 года. Более того, оккупанты вводят военный учет мужчин от 17 до 65 лет на временно оккупированных украинских территориях. Все они теперь будут подлежать призыву. Им запрещено выезжать из мест проживания, кроме варианта выехать еще дальше в оккупацию.

Напомним, по данным Генштаба, РФ проведет новую волную мобилизации в начале 2023 года. В Офисе президента заявили, что около 200 тысяч военных необратимых потерь у РФ.