Повістка через SMS. У РФ створюють систему повного контролю над військовозобов'язаними, – розвідка

У Росії планують об'єднати практично всі реєстри, щоб військовозобов'язаним можна було блокувати рахунки, не дозволяти виїжджати з країни, а також надсилати повістки через електронну пошту.

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У РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов'язаних. Для цього оцифровують дані військового обліку та всі архіви військкоматів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Головна мета проєкту — створити автоматизовану систему для контролю та обліку військовозобов'язаних осіб. По завершенню розробки систему об'єднають з базами МВС для контролю документів на виїзд і системами "Мігрант", ДІБДР, Росреєстром, Роскадастром та ІНП, а також базою клієнтів мобільними операторами.

Після початку роботи система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов'язаними, включно з тими, хто не мешкає за місцем прописки. Так у РФ доставлятимуть повістки через СМС, електронні листи й навіть через соціальні мережі. Усі мають з'явитися до військкоматів у зазначені терміни.

Військовозобов'язані повністю втратять доступ до можливості залишити територію РФ без дозволу. Також їм обмежать використання державних послуг та сервісів. За потреби особам блокуватимуть банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть пенсійного накопичення. Роботодавців планують повідомляти, що їхні працівники ухиляються від мобілізації.

Як зазначають розвідники, система має запрацювати на початок лютого 2023 року. Щобільше, окупанти запроваджують військовий облік чоловіків від 17 до 65 років на тимчасово окупованих українських територіях. Усі вони тепер підлягатимуть заклику. Їм заборонено виїжджати з місць проживання, крім варіанта виїхати ще далі в окупацію.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ проведе нову хвилю мобілізації на початку 2023 року. В Офісі президента заявили, що близько 200 тисяч військових незворотних втрат у РФ.