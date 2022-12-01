Близько 200 тисяч військових: в ОП назвали цифру незворотних втрат РФ в Україні (відео)

Російське військове керівництво, за словами Михайла Подоляка, оголосило мобілізацію через високий відсоток убитих на фронті. ЗСУ втратили набагато менше солдатів, є також резерви у вигляді тероборони.

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Незворотні втрати Росії у війні з Україною становлять близько 200 тисяч людей. Такі дані озвучив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух" на YouTube каналі "Ходорковский LIVE".

"За нашими даними, який дає Генштаб і Головне управління розвідки, у російській армії близько 90 тисяч загиблих. Безумовно, ця цифра округлена. Необоротні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти), цифра близька до 200 тисяч", — повідомив радник.

[ + – ] Кремль оголосив часткову мобілізацію через великі втрати, заявив Подоляк

Саме через такий рівень втрат у Кремлі оголосили часткову мобілізацію, упевнений Подоляк.

"Росії потрібно компенсувати 200 тисяч втрат. У нас (в Україні — ред.) мобілізацію не оголошували. Є резерв у вигляді тероборони, структурного підрозділу ЗСУ", — додав він.

Подоляк торкнувся питання українських втрат. Він озвучив цифру у 12-14 тисяч убитих із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Та є певний відсоток поранених, і він вищий... Точна кількість цивільних загиблих невідома. На тимчасово окупованих територіях, особливо в Маріуполі, де були важкі бої, набагато більше жертв", — поінформував радник голови ОП.

Прямих бойових зіткнень на фронті поки що немає, окрім Бахмутського й Донецького напрямів, підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила про загибель понад 20 тисяч цивільних і 100 тисяч військових ЗСУ під час повномасштабної війни.

Такий коментар викликав негайну реакцію Банкової. Спікер президента України Сергій Никифоров зазначив, що дані про українські втрати — дуже чутлива інформація. Її має право озвучувати лише військове керівництво України.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що у війні з РФ загинули трохи більше 10 тисяч українських військових. За його даними, втрати росіян і ЗСУ співвідносяться як 1:7.