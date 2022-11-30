У Єврокомісії заявили про 100-тисячні втрати у ЗСУ: що це означає

У Генштабі заявили, що інформація про втрати засекречена, оскільки є чутливою. А в Єврокомісії пояснили фразу про загиблих помилкою, йдеться про загальні втрати.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що за час повномасштабної війни загинуло 100 тисяч українських військових. Пізніше в канцелярії заявили, що йдеться не лише про загиблих, а й про поранених. Про це заявила Дана Спінант у твітері.

У виступі фон дер Ляєн заявила, що Росія має заплатити за свої злочини. На сьогодні в ЗСУ загинули 100 тисяч військових, а також 20 тисяч мирних жителів. В оригіналі прозвучала фраза саме "killed".

Згодом відео зі сторінки президентки Єврокомісії видалили.

[ + – ] Публікація із заявою Урсули фон дер Ляєн більше не доступна

Комунікаторка Єврокомісії Дана Спінант заявила, що йдеться про загиблих і поранених, а не лише про загиблих. Тому вона подякувала тим, хто звернув увагу на помилку.

100 тисяч втрат у ЗСУ: що кажуть у Зеленського та в Генштабі

Спікер президента Сергій Никифоров заявив, що інформація про втрати "чутлива" і її озвучувати можуть 3 особи:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

міністр оборони Олексій Резніков;

президент України Володимир Зеленський.

Коли настане "відповідний момент" Зеленський озвучить деталі про втрати в Силах оборони.

Керівник управління зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник пояснив, що інформація про втрати є закритою інформацією. Генштаб не може підтвердити інформацію про втрати.

"Водночас, якщо озвучена головою Єврокомісії дозволить притягти до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу", — резюмував Сеник.

Що означає 100 тисяч втрат в українській армії

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та редактор Фокусу Ігаль Левін пояснює, що втрати не означають виключно загиблі. До них входять поранені, зниклі безвісти, дезертири, і навіть захисники, які потрапили в полон.

"Як трактувати втрати в цій війні? Дам вам просту формулу. Користуйтеся нею. Медичне забезпечення в ЗС РФ (і її проксі сил) набагато гірше ніж у ЗСУ. У росіян співвідношення вбитих до поранених 1 до 3, в українців це, як я вже зазначив вище, 1 до 4-5 (1 убитий на 4-5 поранених).

Тепер беремо лабораторне число в усереднених 100К втрат. При формулі в 1 до 3 у вас буде 25К убитих та 75К поранених. При формулі 1 до 4 у вас буде 20К убитих та 80К поранених. Як бачимо, втрати однакові, але кількість загиблих у першому випадку більша, ніж у другому", — пояснив Ігаль Левін.

Нагадаємо, за 9 місяців повномасштабної війни ЗС РФ втратили понад 85 тисяч військових убитими, а також тисячі одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що втрати мобілізованих серед РФ можуть досягати 100 тисяч до літа.