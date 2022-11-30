В Еврокомиссии заявили о 100-тысячных потерях в ВСУ: что это означает

В Генштабе заявили, что информация о потерях засекречена так как является чувствительной. А в Еврокомиссии пояснили фразу о погибших ошибкой, речь идет об общих потерях.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время полномасштабной войны погибло 100 тысяч украинских военных. Позднее в канцелярии заявили, что речь идет не только о погибших, но и о раненых. Об этом заявила Дана Спинант в Твиттере.

В выступлении фон дер Ляйен заявила, что Россия должна заплатить за свои преступления. На сегодняшний день в ВСУ погибло 100 тысяч военных, а также 20 тысяч мирных жителей. В оригинале прозвучала фраза именно "killed".

Позднее видео со страницы президента Еврокомиссии удалили.

[ + – ] Публикация с заявлением Урсулы фон дер Ляйен больше не доступна

Коммуникатор Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что речь идет о погибших и раненых, а не только о погибших. Поэтому она поблагодарила тех, кто обратил внимание на ошибку.

100 тысяч потерь в ВСУ: что говорят у Зеленского и в Генштабе

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях "чувствительна" и ее озвучивать могут 3 человека:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

министр обороны Алексей Резников

президент Украины Владимир Зеленский

Когда наступит "подходящий момент" Зеленский озвучит детали о потерях в Силах обороны.

Руководитель управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник объяснил, что информация о потерях является закрытой информацией. Генштаб не может подтвердить информацию о потерях.

"В то же время, если озвученная главой Еврокомиссии позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем лишь поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа", — резюмировал Сеник.

Что означает 100 тысяч потерь в украинской армии

Офицер Армии обороны Израиля и редактор Фокуса Игаль Левин объясняет, что потери не означают исключительно погибшие. В это число входят раненые, пропавшие без вести, дезертиры, а также защитники, попавшие в плен.

"Как трактовать потери в этой войне? Дам вам простую формулу. Пользуйтесь ей. Медицинское обеспечение у ВС РФ (и ее прокси сил) намного хуже нежели чем у ВСУ. У русских соотношение убитых к раненым 1 к 3, у украинцев это, как я уже отметил выше, 1 к 4-5 (1 убитый на 4-5 раненых).

Теперь берем лабораторное число в усредненных 100К потерь. При формуле в 1 к 3 у вас будет 25К убитых и 75К раненных. При формуле 1 к 4 у вас будет 20К убитых и 80К раненных. Как видим, потери одинаковые, но количество погибших в первом случае больше нежели чем во втором", — объяснил Игаль Левин.

Напомним, за 9 месяцев полномасштабной войны ВС РФ потеряли более 85 тысяч военных убитыми, а также тысячи единиц техники.

Ранее сообщалось, что потери мобилизованных среди РФ может достигать 100 тысяч к лету.