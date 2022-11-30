Цифру завищили в 10 разів: Арестович спростував дані про 100 тисяч вбитих військових ЗСУ (відео)

Радник ОП згадав дані Валерія Залужного за серпень про 9 тисяч загиблих українських солдатів. З того часу показник не сильно змінився, співвідношення втрат з російською стороною — 1:7.

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Україна втратила у війні з Росією трохи більше ніж 10 тисяч солдатів. Такі цифри навів радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

Арестович відповів так на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Єврочиновниця сказала, що з 24 лютого загинули понад 20 тисяч мирних громадян та 100 тисяч військовослужбовців України.

"Вона помилилася, коли ти говориш публічно, іноді помиляєшся. Вона вимовила "killed in action, вбиті в бою. Ця цифра абсолютно неправильна — завищена в 10 разів", — зауважив він.

Радник ОП згадав дані головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про 9 тисяч загиблих, які він наводив 22 серпня.

"Ця цифра з того часу не сильно змінилася. Можу натякнути наступне — російські втрати до українських співвідносяться приблизно як 1:7. Ми можемо говорити про українські втрати трохи вище 10 тисяч убитих", — заявив радник.

Арестович припустив, що фон дер Ляєн могла переплутати кількість санітарних втрат з безповоротними.

Цей показник, як наголосив Арестович, стосується всіх Сил оборони України. Водночас він визнав, що у лавах ЗСУ багато поранених — десятки тисяч.

"Але у нас 96% поранених повертаються в дію, на відміну від російських військ, ПВК і мобілізованих, де вкрай незадовільне медичне забезпечення та співвідношення поранених і вбитих не є типовим для будь-якої війни — 1:1", — підрахував Арестович.

Нагадаємо, що на слова голови Єврокомісії відреагував речник президента України Сергій Никифоров. За його словами, дана інформація дуже "чутлива" і озвучувати її можуть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков чи Володимир Зеленський.

В уряді РФ раніше говорили, що до літа 2023 безповоротні втрати серед мобілізованих росіян можуть дійти до 100 тисяч осіб.