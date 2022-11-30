Цифру завысили в 10 раз: Арестович опроверг данные о 100 тысячах убитых военных ВСУ (видео)

Советник ОП вспомнил данные Валерия Залужного за август о 9 тысячах погибших украинских солдат. С тех пор показатель не сильно изменился, соотношение потерь с российской стороной — 1:7.

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Украина потеряла в войне с Россией чуть более 10 тысяч солдат. Такие цифры привел советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной.

Арестович ответил таким образом на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Еврочиновник сказала, что с 24 февраля погибли более 20 тысяч мирных граждан и 100 тысяч военнослужащих Украины.

"Она ошиблась, когда ты говоришь публично, иногда ошибаешься. Она произнесла "killed in action, убиты в бою. Эта цифра абсолютно неверная — завышена в 10 раз", – заметил он.

Советник ОП вспомнил данные главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о 9 тысячах погибших, которую он приводил 22 августа.

"Эта цифра с тех пор не сильно изменилась. Могу намекнуть следующее — российские потери к украинским соотносятся примерно как 1:7. Мы можем говорить об украинских потерях чуть выше 10 тысяч убитыми", — заявил советник.

Арестович предположил, что фон дер Ляйен могла перепутать количество санитарных потерь с безвозвратными.

Данный показатель, как подчеркнул Арестович, касается всех Сил обороны Украины. При этом он признал, что в рядах ВСУ много раненых — десятки тысяч.

"Но у нас 96% раненых возвращается в строй, в отличие от российских войск, ЧВК и мобилизованных, где крайне неудовлетворительное медицинское обеспечение и соотношение раненых и убитых не типично для любой войны — 1:1", — подсчитал Арестович.

Напомним, что на слова главы Еврокомиссии отреагировал спикер президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, данная информация весьма "чувствительна" и озвучивать ее могут главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников или Владимир Зеленский.

В правительстве РФ ранее говорили, что к лету 2023 года безвозвратные потери среди мобилизованных россиян могут дойти до 100 тысяч человек.