"Весеннее наступление": журналисты предположили, какие города Украины попробует захватить РФ

По словам экспертов, есть несколько городов, на которых РФ может сосредоточить свое внимание во время следующего большого наступления. Правда, вероятность захвата для каждого населенного пункта разная.

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Помимо захвата Луганской и Донецкой областей Украины президент РФ Владимир Путин хочет расширить сухопутный коридор в Крым. Предполагается, что российские силы предпримут попытку дойти до Запорожья с юга. Об этом пишет издание BBC.

Так, журналисты предполагают, что РФ во время своего "весеннего наступления" попытается захватить следующие города:

Бахмут . По словам журналистов, российские войска пытаются атаковать сам город в Донецкой области, в то время как ЧВК "Вагнер" пытаются окружить его с флангов. Пока украинские войска продолжают его удерживать. Если или когда город падет, ожидается, что силы вторжения двинутся в сторону городов Славянск и Краматорск.

. По словам журналистов, российские войска пытаются атаковать сам город в Донецкой области, в то время как ЧВК "Вагнер" пытаются окружить его с флангов. Пока украинские войска продолжают его удерживать. Если или когда город падет, ожидается, что силы вторжения двинутся в сторону городов Славянск и Краматорск. Угледар . В материале сказаны, что небольшой город, который также находится в Донецкой области, российские силы пытались захватить еще в ноябре 2022 года. Он важен для России, поскольку позволяет приблизиться к единственной железнодорожной ветке, соединяющей аннексированный Крымский полуостров и оккупированные территории на востоке Украине. Кроме того, его захват важен с политической точки зрения.

. В материале сказаны, что небольшой город, который также находится в Донецкой области, российские силы пытались захватить еще в ноябре 2022 года. Он важен для России, поскольку позволяет приблизиться к единственной железнодорожной ветке, соединяющей аннексированный Крымский полуостров и оккупированные территории на востоке Украине. Кроме того, его захват важен с политической точки зрения. Запорожье . Издание пишет, что российские силы могут продвинуться на север в сторону городов Орехов и Покровск. Если это произойдет, то украинские силы будут отброшены, а потому они не смогут наносить удары по оккупированным территориям на юге Украины. Важно и то, что Москва беспокоится, что ВСУ могут пойти в контрнаступление именно на этом направлении, чтобы освободить Мелитополь.

. Издание пишет, что российские силы могут продвинуться на север в сторону городов Орехов и Покровск. Если это произойдет, то украинские силы будут отброшены, а потому они не смогут наносить удары по оккупированным территориям на юге Украины. Важно и то, что Москва беспокоится, что ВСУ могут пойти в контрнаступление именно на этом направлении, чтобы освободить Мелитополь. Харьков . По словам журналистов, хотя поблизости не было увеличения численности вражеских сил, однако россияне начали чаще обстреливать город. Возможно, это говорит о том, что ВС РФ попытаются снова атаковать город. По крайней мере, так думают некоторые украинские военные, имена которых не называются.

. По словам журналистов, хотя поблизости не было увеличения численности вражеских сил, однако россияне начали чаще обстреливать город. Возможно, это говорит о том, что ВС РФ попытаются снова атаковать город. По крайней мере, так думают некоторые украинские военные, имена которых не называются. Киев. Сообщается, что столица Украины по-прежнему остается главным призом России. Однако и Запад, и Украина, похоже, согласны с тем, что сейчас нет признаков того, что россияне могут попробовать осуществить еще одно наступление на город. Россия использовала свои наиболее подготовленные силы во время первой попытки, когда ее целью было свержение украинского правительства еще в начале полномасштабного вторжения.

Ранее Фокус писал, что генсек ООН заявил об угрозе более масштабной войны. По словам Антониу Гутерриша, риск эскалации и кровопролития в мире все время растет. Он призвал государства отказаться от применения ядерного оружия.

Еще напомним, что У Зеленского заявили, что РФ свозит все военные ресурсы, которые остались. По словам Подоляка, РФ ищет военные резервы в Беларуси, Иране, Северной Корее и Эритрее. Украине нужно доказывать возможности обороняться, вести переговоры о поставках дополнительных вооружений и контратаковать.