ЗСУ знищили в Херсонській області 7 човнів військових РФ, — командування "Південь" (відео)

Малі плавзасоби окупанти вкрали в місцевих мешканців і використали для переміщення диверсантів. Їхнє головне завдання — встановити пункти для збору інформації про позиції української армії.

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Збройні сили України знищили сім легких човнів російських загарбників на півдні. Про це повідомила 8 лютого в ефірі єдиного телемарафону голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Вдалося знищити малі плавзасоби, які ворог підготував для висування диверсійних груп, — 7 штук", — уточнила військова.

[ + – ] Окупанти виводять у море судна забезпечення, на яких встановлена розвідапаратура

Малі плавзасоби, за відомостями Гуменюк, загарбники вкрали в жителів Херсонської області й використали їх для просування ДРГ. Головне завдання російських диверсантів — встановлення спостережних пунктів для збирання інформації про позиції українських військових, пояснила вона.

За даними військових, корабельне угруповання ворожої армії через шторми в Чорному морі значно зменшилося, і зараз воно критично мале — лише 1 корабель.

Як правило, окупанти виводять у море судна забезпечення, на яких встановлена розвідапаратура, — так звані буксири-розвідники, продовжила голова пресцентру.

"Усі ракетоносії відвели до пунктів базування, ЗС РФ ховають їх від шторму. Відчутно вплив тектонічних процесів. Азовське море також штормить, там немає на чергуванні кораблів, обстановку відстежують дистанційно", — поінформувала Гуменюк.

Погодні умови не дають ЗС РФ проводити повноцінну повітряну розвідку. Українські військові тим часом відпрацьовують бойові завдання та ведуть контрбатарейну боротьбу.

ЗСУ пошкодили дві установки РСЗВ "Град" в Олешках, звідки росіяни загарбники обстрілювали Херсон, зробила висновок Гуменюк.

Нагадаємо, що 7 лютого Наталя Гуменюк говорила про 5-7 бальний шторм у Чорному морі. Військова наголошувала, що відсутність російських кораблів у Чорному й Азовському морях не означає, що ЗС РФ не влаштує масштабного ракетного обстрілу України.

За даними Сил оборони півдня України на 4 лютого, ворог збільшив кількість безпілотників біля берегів Одеської та Миколаївської областей.

Командування "Південь" 2 лютого повідомляло, що маневри корабельного угруповання ворога в Чорному морі можуть свідчити про підготовку до масованого ракетного удару.