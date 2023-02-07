Главу СБУ времен Януковича подозревают в пытках в Херсоне (фото)

По данным СБУ, бывший руководитель силового ведомства вовлек к деятельность так называемой "службы безопасности в Херсонской области" восемь человек, которые непосредственно участвовали в пытках граждан.

Related video

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе ведомства Александру Якименко, который примкнул к оккупационной администрации в Херсонской области, говорится в публикации Telegram-канала пресс-службы СБУ.

По данным силовиков, Якименко с 2014 года скрывался в России, поскольку в Украине его подозревали в госизмене. В начале масштабного вторжения он возглавил организованную РФ "госслужбу безопасности Херсонской области".

Сообщается, что в ходе оккупации Херсона Якименко распорядился о захвате одного из офисов в центре города, в подвальном помещении которого обустроили пыточную.

"Там "выбивали" признание в содействии Силам обороны Украины, а затем предлагали за деньги "амнистию"", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Подозреваемые в пытках

Якименко, по информации следствия, вовлек в деятельность созданного РФ органа восемь человек, которые непосредственно участвовали в пытках мирных горожан.

[ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне [ + – ] Пыточная в Херсоне

После деоккупации Херсона Якименко скрылся на территории левого берега Днепра.

Экс-главе СБУ, а также восьми другим фигурантам этого дела сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, в госизмене в условиях военного времени, в создании незаконных вооруженных формирований и нарушении законов войны.

Александр Якименко возглавлял СБУ с января 2013 года, спустя год, после расстрелов участников Революции достоинства, Верховная Рада его уволила.

В прошлом году решением СНБО Якименко оставили без всех госнаград.

Напомним, что руководитель СБУ времен Януковича стал главой оккупационной "спецслужбы" в Херсонской области.

Ранее Фокус сообщал, что россияне заставляли политзаключенного из Херсонской области воевать против Украины. Его жена утверждала, что люди российского бизнесмена Евгения Пригожина приезжали в колонию, где находился политзаключенный.