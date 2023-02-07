Главу СБУ часів Януковича підозрюють у тортурах у Херсоні (фото)

За даними СБУ, колишній керівник силового відомства залучив до діяльності так званої "служби безпеки в Херсонській області" вісім осіб, які безпосередньо брали участь у тортурах громадян.

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Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові відомства Олександру Якименку, який приєднався до окупаційної адміністрації в Херсонській області, йдеться у публікації Telegram-каналу пресслужби СБУ.

За даними силовиків, Якименко з 2014 року переховувався у Росії, оскільки в Україні його підозрювали у держзраді. На початку масштабного вторгнення він очолив організовану РФ "держслужбу безпеки Херсонської області".

Повідомляється, що під час окупації Херсона Якименко розпорядився про захоплення одного з офісів у центрі міста, у підвальному приміщенні якого облаштували катувальню.

"Там "вибивали" визнання у сприянні Силам оборони України, а потім пропонували за гроші "амністію"", — зазначається у повідомленні.

[ + – ] Підозрювані у тортурах

Якименко, за інформацією слідства, залучив до діяльності створеного РФ органу вісім осіб, які брали участь у тортурах мирних містян.

[ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні [ + – ] Катувальня в Херсоні

Після деокупації Херсона Якименко втік на територію лівого берега Дніпра.

Ексглаві СБУ, а також восьми іншим фігурантам цієї справи повідомили про підозру в зазіханні на територіальну цілісність України, у держзраді в умовах воєнного часу, у створенні незаконних збройних формувань та порушенні законів війни.

Олександр Якименко очолював СБУ із січня 2013 року, через рік після розстрілів учасників Революції Гідності Верховна Рада його звільнила.

У минулому році рішенням РНБО Якименка залишили без усіх держнагород.

Нагадаємо, що керівник СБУ часів Януковича став головою окупаційної "спецслужби" у Херсонській області.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни змушували політв'язня з Херсонській області воювати проти України. Його дружина стверджувала, що люди російського бізнесмена Євгена Пригожина приїжджали до колонії, де перебував політв'язень.