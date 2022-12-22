Оккупанты заставляют политзаключенного из Херсонской области Якименко воевать против Украины

По словам супруги, после того, как херсонец отказался ехать на передовую, ему угрожали принудительной отправкой на фронт.

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Россияне пытаются заставить политзаключенного из Херсонской области Владимира Якименко участвовать в войне против Украины. Об этом у себя в Facebook написала жена украинца Алена Якименко.

"И снова люди Пригожина [российский бизнесмен и соратник Владимира Путина, глава "Группы Вагнера"] приезжали в колонию, где находится мой муж, за очередной порцией мяса", — написала она.

По ее словам, именно из колонии №4 в городе Пугачев Саратовской области, где находится херсонец, 70% завербованных заключенных "вернулись в пакетах".

Женщина также рассказала, что в прошлый раз, чтобы заставить ее мужа ехать на фронт, Якименко закрыли в клубе. Сейчас его принуждали слушать призывы участвовать в войне против Украины.

[ + – ] Владимир Якименко — участник "Автомайдана"

Якименко утверждает, что трое сотрудников колонии практически силой пытались заставить херсонца выйти из барака.

"Человек категорически отказывался уходить, сказав, что он не террорист, как они, и что он любит свою страну и не собирается воевать против своего народа. Дошло до сильного скандала, но все же Владимиру удалось остаться в бараке", — уточнила Алена.

Украинцу пригрозили, что когда "вагнеровцы" приедут в третий раз вербовать людей, то увезут его на фронт насильно, и он "не отмажется".

"Именно это и говорил Владимир, когда в первый раз приезжал Пригожин, он предупреждал, что так и будет: первый и второй раз будет по желанию, а в третий будут брать всех подряд. Очень хочется надеяться, что до третьего раза не дойдет", — добавила жена заключенного.

Как сообщает украинский правозащитный проект Zmina, Владимир Якименко — таксист и активист "Автомайдана" из села Чаплинка в Херсонской области. После 2014 года он занимался волонтерской деятельностью и помогал ВСУ, а также вывозил крымчан, которые покидали полуостров в период оккупации.

11 июня 2017 года, когда Якименко в очередной раз пересекал границу с АРК, его задержали российские силовики. Мужчину приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, 21 декабря стало известно, что бывший политический заключенный Кремля Геннадий Афанасьев погиб на фронте. По данным нардепа Ахтема Чийгоза, активист воевал в составе 130-го батальона теробороны и погиб в Луганской области. У него остались жена и дочь.