Оккупанты заставляют политзаключенного из Херсонской области Якименко воевать против Украины
По словам супруги, после того, как херсонец отказался ехать на передовую, ему угрожали принудительной отправкой на фронт.
Россияне пытаются заставить политзаключенного из Херсонской области Владимира Якименко участвовать в войне против Украины. Об этом у себя в Facebook написала жена украинца Алена Якименко.
"И снова люди Пригожина [российский бизнесмен и соратник Владимира Путина, глава "Группы Вагнера"] приезжали в колонию, где находится мой муж, за очередной порцией мяса", — написала она.
По ее словам, именно из колонии №4 в городе Пугачев Саратовской области, где находится херсонец, 70% завербованных заключенных "вернулись в пакетах".
Женщина также рассказала, что в прошлый раз, чтобы заставить ее мужа ехать на фронт, Якименко закрыли в клубе. Сейчас его принуждали слушать призывы участвовать в войне против Украины.
Якименко утверждает, что трое сотрудников колонии практически силой пытались заставить херсонца выйти из барака.
"Человек категорически отказывался уходить, сказав, что он не террорист, как они, и что он любит свою страну и не собирается воевать против своего народа. Дошло до сильного скандала, но все же Владимиру удалось остаться в бараке", — уточнила Алена.
Украинцу пригрозили, что когда "вагнеровцы" приедут в третий раз вербовать людей, то увезут его на фронт насильно, и он "не отмажется".
"Именно это и говорил Владимир, когда в первый раз приезжал Пригожин, он предупреждал, что так и будет: первый и второй раз будет по желанию, а в третий будут брать всех подряд. Очень хочется надеяться, что до третьего раза не дойдет", — добавила жена заключенного.
Как сообщает украинский правозащитный проект Zmina, Владимир Якименко — таксист и активист "Автомайдана" из села Чаплинка в Херсонской области. После 2014 года он занимался волонтерской деятельностью и помогал ВСУ, а также вывозил крымчан, которые покидали полуостров в период оккупации.
11 июня 2017 года, когда Якименко в очередной раз пересекал границу с АРК, его задержали российские силовики. Мужчину приговорили к 15 годам заключения.
Напомним, 21 декабря стало известно, что бывший политический заключенный Кремля Геннадий Афанасьев погиб на фронте. По данным нардепа Ахтема Чийгоза, активист воевал в составе 130-го батальона теробороны и погиб в Луганской области. У него остались жена и дочь.