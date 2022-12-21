Бывший узник Кремля из группы Сенцова Геннадий Афанасьев погиб на войне (фото)

По данным нардепа Ахтема Чийгоза, активист воевал в составе 130-го батальона теробороны и погиб в Луганской области. У него остались жена и дочь.

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Бывший политзаключенный Кремля, гражданский активист Геннадий Афанасьев погиб на фронте. Об этом написал в Facebook украинский блогер и соратник активиста Мирослав Олешко.

"Прощай друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", — написал он.

Где именно и при каких обстоятельствах погиб Геннадий Афанасьев, его друг не уточнил. У него остались жена и дочь.

О гибели Афанасьева на фронте рассказала проекту "Крым.Реалии" его супруга Людмила.

"К сожалению, это правда" — коротко отметила она.

Мать военного Ольга Афанасьева написала в Facebook, что украинское командование не информировало ее о потере. Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз уточнил, что Афанасьев воевал в составе 130 батальона теробороны 241 бригады.

[ + – ] Геннадий Афанасьев погиб в боях с ВС РФ

"Афанасьев Геннадий, позывной "Тор". Погиб на Луганщине под Белогоровкой", — сказал политик.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram отметил, что в боях с ВС РФ погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев.

"Когда-то в 2014 году оккупанты задержали его в Крыму, он был осужден, подвергся пыткам. Геннадия обменяли в 2016 году. Он пошел защищать страну в Киевское подразделение ТРО. И теперь отдал жизнь за нашу свободу", — написал он.

Смерть Геннадия Афанасьева — что о нем известно?

Геннадий Афанасьев был осужден в Крыму по делу о создании о "террористического сообщества". Главным его организатором, как утверждали крымские силовики, был режиссер Олег Сенцов.

Афанасьева задержали сотрудники ФСБ в Симферополе в мае 2014 года и обвинили в подготовке терактов. Российские прокуроры говорили, что он планировал совершить серию взрывов в Симферополе.

Сначала Афанасьев признал вину и заключил соглашение со следствием. Далее в суде он отказался от признаний и сказал, что дал их под пытками.

[ + – ] Геннадий Афанасьев пошел воевать с первых дней вторжения армии РФ

В итоге крымчанина приговорили к 7 годам тюрьмы. Афанасьева помиловал президент России Владимир Путин. 14 июня 2016 года Украина и Россия провела обмен заключенными по формуле "два на два". Москва передала Киеву Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, а Украина — двух одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Афанасьева после освобождения назначили на должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных

Геннадий Афанасьев пошел воевать с первых дней полномасштабного вторжения российской армии. В военкомат он пошел 24 февраля, в первый день войны.

"Если коротко, то присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать Украину. Украинцам и крымчанам хочу донести только одно: скоро Крым будет украинским. Украина будет свободной от оккупантов и захватчиков. Мы всех их убьем и победим", – говорил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о высоких потерях среди российских военных в Украине. По его данным, этот показатель в 10 раз выше, чем в ВСУ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее говорил, что на войне в Украине погибли или были ранены более 100 тысяч российских военных.