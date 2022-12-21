Колишній в'язень Кремля із групи Сенцова Геннадій Афанасьєв загинув на війні (фото)

За даними нардепа Ахтема Чийгоза, активіст воював у складі 130-го батальйону тероборони та загинув у Луганській області. У нього залишилися дружина та дочка.

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Колишній політв'язень Кремля, громадянський активіст Геннадій Афанасьєв загинув на фронті. Про це написав у Facebook український блогер та соратник активіста Мирослав Олешко.

"Прощай друже, куме. Люблю тебе. Ти вічно з нами тому, що ми пам'ятаємо", — написав він.

Де саме і за яких обставин загинув Геннадій Афанасьєв, його друг не уточнив. У нього залишилися дружина та дочка.

Про загибель Афанасьєва на фронті розповіла проекту "Крим.Реалії" його дружина Людмила.

"На жаль, це правда" — коротко зазначила вона.

Мати військового Ольга Афанасьєва написала у Facebook, що українське командування не інформувало її про втрату. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз уточнив, що Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону тероборони 241 бригади.

[ + – ] Геннадій Афанасьєв загинув у боях із ЗС РФ

"Афанасьєв Геннадій, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою", — сказав політик.

Нардеп Олексій Гончаренко в Telegram зазначив, що в боях із ЗС РФ загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв.

"Колись у 2014 році окупанти затримали його в Криму, він був засуджений, зазнав тортур. Геннадія обміняли у 2016 році. Він пішов захищати країну до Київського підрозділу ТРО. І тепер віддав життя за нашу свободу", — написав він.

Смерть Геннадія Афанасьєва – що про нього відомо?

Геннадій Афанасьєв був засуджений у Криму у справі про створення "терористичної спільноти". Головним його організатором, як стверджували кримські силовики, був режисер Олег Сенцов.

Афанасьєва затримали співробітники ФСБ у Сімферополі у травні 2014 року та звинуватили у підготовці терактів. Російські прокурори говорили, що він планував здійснити серію вибухів у Сімферополі.

Спочатку Афанасьєв визнав провину та уклав угоду зі слідством. Далі в суді він відмовився від зізнань і сказав, що дав їх під тортурами.

[ + – ] Геннадій Афанасьєв пішов воювати з перших днів вторгнення армії РФ

У результаті кримчанина засудили до 7 років ув'язнення. Афанасьєва помилував Президент Росії Володимир Путін. 14 червня 2016 року Україна та Росія провела обмін ув'язненими за формулою "два на два". Москва передала Києву Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка, а Україна — двох одеських журналістів Олену Гліщинську та Віталія Діденка.

Афанасьєва після звільнення призначили на посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених.

Геннадій Афанасьєв пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії. У військкомат він пішов 24 лютого, першого дня війни.

"Якщо коротко, то приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати Україну. Українцям та кримчанам хочу донести лише одне: скоро Крим буде українським. Україна буде вільною від окупантів та загарбників. Ми всіх їх вб'ємо та переможемо", — говорив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський раніше говорив про високі втрати серед російських військових в Україні. За його даними, цей показник у 10 разів вищий, ніж у ЗСУ.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі раніше говорив, що на війні в Україні загинули або поранено понад 100 тисяч російських військових.