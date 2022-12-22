Окупанти змушують політв'язня з Херсонської області Якименка воювати проти України

За словами дружини, після того, як херсонець відмовився їхати на передову, йому погрожували примусовим відправленням на фронт.

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Росіяни намагаються змусити політв'язня з Херсонської області Володимира Якименка брати участь у війні проти України. Про це у Facebook написала дружина українця Олена Якименко.

"І знову люди Пригожина [російський бізнесмен і соратник Володимира Путіна, голова "Групи Вагнера"] приїжджали в колонію, де перебуває мій чоловік, за черговою порцією м'яса", — написала вона.

За її словами, саме з колонії №4 у місті Пугачов Саратовської області, де знаходиться херсонець, 70% завербованих ув'язнених "повернулися в пакетах".

Жінка також розповіла, що минулого разу, щоб змусити її чоловіка їхати на фронт, Якименка закрили в клубі. Наразі його примушували слухати заклики брати участь у війні проти України.

[ + – ] Володимир Якименко — учасник "Автомайдану"

Якименко стверджує, що троє співробітників колонії практично силоміць намагалися змусити херсонця вийти з барака.

"Людина категорично відмовлялася йти, сказавши, що вона не терорист, як вони, і що вона любить свою країну і не збирається воювати проти свого народу. Дійшло до сильного скандалу, але все ж таки Володимиру вдалося залишитися в бараку", — уточнила Олена.

Українцю пригрозили, що коли "вагнерівці" приїдуть утретє вербувати людей, то відвезуть його на фронт силоміць, і він "не відмажеться".

"Саме це і говорив Володимир, коли вперше приїжджав Пригожин, він попереджав, що так і буде: перший і другий буде за бажанням, а втретє братимуть усіх підряд. Дуже хочеться сподіватися, що до третього разу не дійде", — Додала дружина ув'язненого.

Як повідомляє український правозахисний проєкт Zmina, Володимир Якименко — таксист та активіст "Автомайдану" із села Чаплинка в Херсонській області. Після 2014 року він займався волонтерською діяльністю і допомагав ЗСУ, а також вивозив кримчан, які залишали півострів у період окупації.

11 червня 2017 року, коли Якименко вкотре перетинав кордон з АРК, його затримали російські силовики. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що колишній політичний ув'язнений Кремля Геннадій Афанасьєв загинув на фронті. За даними нардепа Ахтема Чійгоза, активіст воював у складі 130-го батальйону тероборони та загинув у Луганській області. У нього залишилися дружина та дочка.