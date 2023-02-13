Є загибла та поранений: ЗС РФ обстріляли Херсонщину, — ОДА

Снаряди падали на подвір’я домівок мирних мешканців. Місцевого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

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Російські армійці обстріляли село Інгулець на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула жінка, що перебувала біля власної домівки. Про це повідомили у Херсонській Облдержадміністрації.

"Уламок ворожого боєприпасу зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям — постраждала загинула на місці", — розповіли в Херсонській ОДА.

Окрім цього, внаслідок обстрілу отримав поранення ще один мешканець села. Він перебуває в лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.

Раніше, 10 лютого Херсонська ОДА повідомляла про артилерійський обстріл Херсона. Тоді загарбники вдарили артилерією по житловому будинку. В багатоповерхівці в мікрорайоні Острів осколками поранило літню жінку. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибило вікна та пошкодило стіни з балконами. Цивільну мешканку міста забрала "швидка" з осколковими пораненнями. Жінка перебувала у важкому стані.

Також 10 лютого Фокус писав про звернення Заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського до місцевих мешканців. Посадовець закликав цивільних покинути власні домівки, допоки ЗСУ не звільнять область повністю. Це прохання пов’язане з посиленням обстрілів та небезпеки в області. За одну добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, сам Херсон — 18. Соболевський порадив місцевим добре подумати над добровільною евакуацією.