ЗС РФ обстріляли Костянтинівку та Краматорськ — є поранений, — ОВА

Російська ракета влучила в Центр видачі гуманітарної допомоги. Попередньо поранена цивільна людина.

Related video

Окупанти 14 лютого завдали ракетного удару по Костянтинівці та Краматорську. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За попередніми даними в Костянтинівці є поранений серед цивільних. Внаслідок обстрілу пошкоджений Палац культури та дозвілля, в якому був розміщений Центр видачі гуманітарної допомоги. У Краматорську ракета влучила у медичний заклад.

"Черговий злочин держави-терористки на нашій землі. Росія має бути покарана!", — заявив Кириленко.

Кореспондент "Суспільного" повідомив, що в палаці культури через вибух повилітали вікна та двері. Зараз на місці влучання ракети працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 13 лютого ЗС РФ обстріляли Херсонщину. Снаряди, випущені окупантами, падали просто на подвір'я домівок місцевих мешканців. Літня жінка знаходилась біля свого будинку, коли її зачепив уламок боєприпасу — постраждала загинула на місці. Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.

Також 13 лютого Фокус з посиланням на пресцентр Сил оборони півдня України попереджав про ймовірний масований обстріл на річницю повномасштабного вторгнення Росії. ЗС РФ можуть влаштувати ракетну атаку 24 лютого 2023 року. До атаки можуть бути залучені кораблі, що знаходяться в морі. На борту двох підводних човнів — 8 ракет.