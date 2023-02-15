Обстрел Покровска: жилой дом атаковали из РСЗО "Смерч", есть жертвы, — ВГА (фото, видео)

Одного из пострадавших в тяжелом состоянии эвакуировали в Днепр. Собеседники Фокуса рассказали, что часть города отключена от электроэнергии для проведения работ по ликвидации последствий обстрела.

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Как минимум 12 мирных жителей получили различные ранения в результате обстрела Покровска, который ВС РФ осуществили утром 15 февраля. Актуальную информацию обнародовал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, на месте прилета российских снарядов продолжаются поисково-спасательные работы.

По состоянию на 13:00 известно о 12 гражданах, пострадавших в результате обстрела ВС РФ. Как минимум еще двое людей находятся под завалами многоквартирного дома.

Павел Кириленко уточнил, что российские войска осуществили массированный обстрел Покровска из реактивных систем залпового огня "Смерч".

"В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Жители, чьи квартиры были разрушены в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь всем нуждающимся", — резюмировал руководитель Донецкой ОВА.

Собеседники Фокуса уточнили, что микрорайоны "Солнечный" и частично "Шахтерский" отключены от электроэнергии для проведения работ по ликвидации последствий обстрела.

[ + – ] Последствия утреннего обстрела Покровска из РСЗО "Смерч"

Глава Покровской военной администрации Сергей Добряк подчеркнул, что спасательная операция на месте обстрела может проводиться до утра 16 февраля. По словам чиновника, одного из пострадавших, которого удалось достать из-под завалов, в тяжелом состоянии был эвакуирован в Днепр.

В 13:55 пресс-служба Покровской ВГА сообщила о погибшем в результате обстрела города. Тело пожилого человека без признаков жизни выявили во время поисково-спасательных работ. В сообщении сказано, что сотрудники ГСЧС вместе с полицейскими продолжают поиск еще двух жителей многоквартирного дома.

[ + – ] Последствия утреннего обстрела Покровска из РСЗО "Смерч"

Напомним, утром 15 февраля ВС РФ осуществили массированный удар по Покровску Донецкой области. В результате попадания российского снаряда частично разрушен многоквартирный жилой дом, а под завалами находятся мирные жители.

Вечером 14 февраля ВС РФ нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску, в результате чего был поврежден Центр выдачи гуманитарной помощи.