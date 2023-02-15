ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Покровске, есть раненые, — ОВА (фото, видео)

В результате прилета ракеты один из этажей многоквартирного дома практически разрушен. Собеседники Фокуса утверждают, что взрывы в Покровске прогремели без объявления воздушной тревоги.

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В среду, 15 февраля, ВС РФ нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба городской военной администрации.

По данным властей, ВС РФ нанесли ракетный удар по многоквартирному жилому дому. Военная администрация сейчас уточняет данные о пострадавших и разрушениях.

В пресс-центре ведомства подчеркнули, что все экстренные службы уже работают на месте прилета.

Руководитель Покровской военной администрации Сергей Добряк уточнил, что обстрел города был осуществлен около 10:00 по киевскому времени. В результате попадания ракеты один из этажей многоквартирного дома практически разрушен. По предварительной информации, несколько человек получили ранения.

"Один из микрорайонов города обстрелян врагом. Частично разрушен многоэтажный дом. На месте преступления войск России работают медики, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы. Людям предоставляется необходимая помощь", — продолжил Добряк и добавил, что спасательная операция на месте ракетного удара ВС РФ продолжается.

Собеседники Фокуса утверждают, что взрывы в городе прогремели без объявления воздушной тревоги.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщает, что как минимум двое гражданских получили ранения в результате утреннего обстрела Покровска. Тип вооружения, из которого ВС РФ осуществили удар по городу, сейчас выясняется.

"Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек. В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются", — добавил Кириленко.

Местные СМИ, в свою очередь, утверждают, что сейчас известно о шести пострадавших в результате ракетного удара ВС РФ по Покровску. Один гражданских находится в тяжелом состоянии.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Покровску [ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Покровску

Отметим, что вечером 14 февраля ВС РФ нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области. Одна из российских ракет попала в Центр выдачи гуманитарной помощи, в результате чего мирный житель получил ранения.

Несколькими днями ранее Оперативное командование "Юг" предупреждало, что ВС РФ могут осуществить массированный обстрел Украины в годовщину вторжения.