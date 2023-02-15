ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому будинку в Покровську, є поранені, — ОВА (фото, відео)

Внаслідок прильоту ракети один із поверхів багатоквартирного будинку практично зруйнований. Співрозмовники Фокусу стверджують, що вибухи в Покровську пролунали без оголошення повітряної тривоги.

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У середу, 15 лютого, ЗС РФ завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Про це повідомляє пресслужба міської військової адміністрації.

За даними влади, ЗС РФ завдали ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку. Військова адміністрація зараз уточнює дані про постраждалих та руйнування.

У пресцентрі відомства наголосили, що всі екстрені служби вже працюють на місці прильоту.

Керівник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк уточнив, що обстріл міста було здійснено близько 10:00 за київським часом. Внаслідок влучення ракети один із поверхів багатоквартирного будинку практично зруйнований. За попередньою інформацією, кілька людей отримали поранення.

"Один із мікрорайонів міста обстріляний ворогом. Частково зруйновано багатоповерховий будинок. На місці злочину військ Росії працюють медики, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога", — продовжив Добряк і додав, що рятувальна операція на місці ракетного удару ЗС РФ продовжується.

Співрозмовники Фокусу стверджують, що вибухи у місті прогриміли без оголошення повітряної тривоги.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляє, що як мінімум двоє цивільних отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Покровська. Тип озброєння, з якого ЗС РФ здійснили удар по місту, наразі з'ясовується.

"Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей. Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються", — додав Кириленко.

Місцеві ЗМІ, натомість, стверджують, що зараз відомо про шістьох постраждалих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Покровську. Один цивільний перебуває у тяжкому стані.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Покровську [ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Покровську

Зазначимо, що ввечері 14 лютого ЗС РФ завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці Донецької області. Одна з російських ракет потрапила до Центру видачі гуманітарної допомоги, внаслідок чого мирний житель отримав поранення.

Декількома днями раніше Оперативне командування "Південь" попереджало, що ЗС РФ можуть здійснити масований обстріл України в річницю вторгнення.