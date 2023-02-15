Обстріл Покровська: житловий будинок атакували з РСЗВ "Смерч", є жертви, — ВЦА (фото, відео)

Одного з постраждалих у тяжкому стані евакуювали до Дніпра. Співрозмовники Фокусу розповіли, що частину міста відключено від електроенергії для проведення робіт із ліквідації наслідків обстрілу.

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Щонайменше 12 мирних жителів отримали різні поранення унаслідок обстрілу Покровська, який ЗС РФ здійснили вранці 15 лютого. Актуальну інформацію оприлюднив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, на місці прильоту російських снарядів продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 13:00 відомо про 12 громадян, які постраждали внаслідок обстрілу ЗС РФ. Щонайменше ще двоє людей перебувають під завалами багатоквартирного будинку.

Павло Кириленко уточнив, що російські війська здійснили масований обстріл Покровська з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

"У місті розгорнуть оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканці, чиї квартири були зруйновані внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням і всім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога всім, хто її потребує", — резюмував керівник Донецької ОВА.

Співрозмовники Фокусу уточнили, що мікрорайони "Сонячний" та частково "Шахтарський" відключені від електроенергії для проведення робіт із ліквідації наслідків обстрілу.

[ + – ] Наслідки ранкового обстрілу Покровська з РСЗВ "Смерч"

Голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк наголосив, що рятувальна операція на місці обстрілу може проводитись до ранку 16 лютого. За словами чиновника, одного з постраждалих, якого вдалося дістати з-під завалів, у тяжкому стані було евакуйовано до Дніпра.

О 13:55 пресслужба Покровської ВЦА повідомила про загиблого внаслідок обстрілу міста. Тіло чоловіка похилого віку без ознак життя знайшли під час пошуково-рятувальних робіт. У повідомленні сказано, що співробітники ДСНС разом із поліцейськими продовжують пошук ще двох мешканців багатоквартирного будинку.

[ + – ] Наслідки ранкового обстрілу Покровська з РСЗВ "Смерч"

Нагадаємо, вранці 15 лютого ЗС РФ здійснили масований удар по Покровську Донецької області. Внаслідок влучання російського снаряда частково зруйновано багатоквартирний житловий будинок, а під завалами перебувають мирні жителі.

Увечері 14 лютого ЗС РФ завдали ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську, внаслідок чого було пошкоджено Центр видачі гуманітарної допомоги.