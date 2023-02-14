"Уже второй за сутки": ВС РФ обстреливают медучреждения Херсонщины, — ОГА (видео)

Российская армия сражается с медицинскими учреждениями Херсонской области, рассказали в облгосадминистрации. Ранен водитель "скорой".

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Сегодня, 14 февраля, оккупанты дважды попали в медицинские учреждения Херсонщины. На месте попаданий вылетели окна и повредило автомобили. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Первое медучреждение россияне обстреляли утром. В это время врачи принимали пациентов, однако никто не пострадал.

"Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", — рассказали в Херсонской ОГА.

Елена Николаевна, старшая медсестра больницы, показала последствия удара. В здании вылетели окна, а на территории заведения — воронка и обломки снарядов.

В обед ВС РФ обстреляли еще одно медучреждение — станцию скорой медицинской помощи в Бериславе.

"Из-за российской атаки помещение станции потерпело разрушения, также повреждены и автомобили медиков", — сообщили в ОГА.

Водитель "скорой" получил легкие ранения обломками стекла, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый описал ситуацию со светом во Львовской области. Городской голова сообщил, что свет у людей есть в среднем полдня. Большая часть энергетических объектов разрушена и восстановлению не подлежит. Все их нужно перестраивать.

Ранее, 11 февраля, в "Укрэнерго" назвали область, где ситуация со светом вследствие вражеских атак самая плохая. Во время последнего массированного обстрела оккупанты смогли повредить тепловые и гидроэлектростанции. Самая сложная ситуация в Харькове.