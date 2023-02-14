Света нет по пол дня: во Львове и области уничтожены практически все электроподстанции, — мэр

Большую часть львовских энергетических объектов восстановить уже невозможно, утверждает Андрей Садовый.

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Объекты критической инфраструктуры во Львовской области разрушены в результате обстрелов ВС РФ. Их нужно перестраивать. Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" городской голова Львова Андрей Садовый.

"В среднем половину дня со светом, половину дня люди без света. В приоритете производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города", — рассказал Садовый.

По словам городского головы, в городе была построена система генерации. У каждого учреждения есть запас дизеля для генераторов и альтернатива — твердотопливный котел.

"Достаточно много разрушений в пределах города и области. Как правило, это объекты критической инфраструктуры. Каждый из этих объектов имеет своего владельца, это государственные институции. Часть этих объектов все еще функционирует", — поделился львовский мэр.

Но большая часть объектов, по словам Садового, все же не подлежит восстановлению. Все их нужно будет перестраивать. В пределах Львовщины уничтожены почти все электроподстанции.

"Электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают. Да, жители страдают, но все четко знают, какие когда есть графики отключений", — сообщил городской голова.

Напомним, 22 января Фокус со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины сообщал об увольнении Романа Пилипенко после скандала с сюрпризом для девушки. Руководитель патрульной полиции Львовской области приготовил оригинальный подарок любимой — пропуск на проезд по центральной площади Рынок. Девушка сняла свою реакцию и опубликовала в соцсетях. Она очень обрадовалась, что наконец-то сможет ездить на своем Mersedes по площади, и назвала пропуск "лучшим подарком".

25 января в Министерстве здравоохранения Украины сообщили об успешной пересадке органов от мертвого донора. Уникальную операцию медики провели во Львове, пересадка длилась 16 часов. Донор умер от инсульта, а его родные согласились на спасение других людей путем пересадки его органов. 54-летний мужчина спас пятерых украинцев уже после собственной смерти: медики пересадили его сердце, печень, почки и легкие. Украинские хирурги впервые пересаживали легкие без помощи коллег-иностранцев. Фокус опубликовал фото с больницы и самой операции.