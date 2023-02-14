Світла немає по пів дня: у Львові та області знищені практично всі електропідстанції, — мер

Велику частку львівських енергетичних об’єктів відновити вже неможливо, стверджує Андрій Садовий.

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Об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області зруйновані внаслідок обстрілів ЗС РФ. Їх треба перебудовувати. Про це розповів у інтерв’ю "РБК-Україна" міський голова Львова Андрій Садовий.

"У середньому половину дня зі світлом, половину дня люди без світла. В пріоритеті виробництва, медичні установи, всі ці заклади, які забезпечують функціонування нашого міста", — розповів Садовий.

За словами міського голови, у місті побудували систему генерації. Кожна установа має запас дизеля для генераторів та альтернативу — твердопаливний котел.

"Достатньо багато є руйнувань в межах міста і області. Як правило, це об'єкти критичної інфраструктури. Кожен з цих об'єктів має свого власника, це державні інституції. Частина цих об'єктів все ще функціонує", — поділився львівський мер.

Та велика частина об’єктів, за словами Садового, все ж не підлягає відновленню. Всі їх треба буде перебудовувати. В межах Львівщини знищені майже всі електропідстанції.

"Електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють. Так, мешканці страждають, але всі чітко знають, які коли є графіки відключень", — повідомив міський голова.

Нагадаємо, 22 січня Фокус з посиланням на пресслужбу патрульної поліції України повідомляв про звільнення Романа Пилипенко після скандалу з сюрпризом для дівчини. Керівник патрульної поліції Львівської області приготував оригінальний подарунок коханій — перепустку на проїзд центральною площею Ринок. Дівчина зафільмувала свою реакцію і опублікувала у соцмережах. Вона дуже зраділа, що нарешті зможе їздити на своєму Mersedes площею, та назвала перепустку "найкращим подарунком".

25 січня у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про успішну пересадку органів від мертвого донора. Унікальну операцію медики провели у Львові, пересадка тривала 16 годин. Донор помер від інсульту, а його рідні погодились на порятунок інших людей шляхом пересадки його органів. 54-річний чоловік врятував п’ятьох українців вже після власної смерті: медики пересадили його серце, печінку, нирки та легені. Українські хірурги вперше пересаджували легені без допомоги колег-іноземців. Фокус опублікував фото з лікарні та самої операції.