"Масштаб повреждений значителен": в "Укрэнерго" назвали область, где ситуация со светом хуже всего

По словам Кудрицкого, НЭК будет работать на выходных, чтобы восстановить энергообъекты в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях.

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Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что во время последней масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Об этом он заявил во время телемарафона.

"Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значителен", — сказал он.

По словам Кудрицкого, "Укрэнерго" пришлось скорректировать свои планы по восстановлению генерации, однако катастрофы так и не произошло.

"Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", — отметил Кудрицкий.

Он также заявил, что самая сложная ситуация в Харькове. НЭК планирует на выходных возобновить работу некоторых энергетических объектов, который были повреждены 10 февраля. К счастью, критическая инфраструктура города работает стабильно.

"Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", — сказал глава "Укрэнерго".

Он отметил, что еще необходимо оценить все масштабы разрушений. Это касается не только Харьковской области, но и Хмельницкой, Одесской.

[ + – ] Кудрицкий о ситуации с электроэнергией

Напомним, в ночь на 10 февраля Россия атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрел попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области, а также город Харьков.

Также Фокус писал, что утром 10 февраля ВС РФ также осуществили массированный ракетный обстрел Украины.