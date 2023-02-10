Десятки ракет, пуски Shahed и прилеты: новые подробности ночной атаки ВС РФ (фото)

Как сообщили в областных военно-гражданских администрациях, оккупанты попали в несколько объектов критической инфраструктуры. На месте "прилетов" возникли пожары, есть пострадавшие.

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В ночь на 10 февраля Россия вновь атаковала населенные пункты Украины ракетами. Под обстрел попали Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская области, а также город Харьков.

Днепропетровская область

Около 10 часов вечера 9 февраля оккупанты запустили "Шахеды" по Днепропетровской области, однако враг не успокоился и после атаки БПЛА в ход пошли ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Так, в Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Как отметил Лысак, там серьезные разрушения. Ранения получил 46-летний работник предприятия.

Кроме того, в Песчанской общине обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома, возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Пострадавших не было.

Хмельницкая область

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий около 4 утра 10 февраля враг атаковал "Шахедами" Шепетовский район Хмельницкой области. Есть попадание в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Пострадавших в ходе вражеской атаки нет.

Запорожская область

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — написал он.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано примерно 10 прилетов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроэнергией

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры города.

"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — написал мэр.

Ранее Фокус публиковал сводку по обстрелам Запорожской и Днепропетровской областей и города Харькова.

Напомним, 4 февраля начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к новому массированному ракетному обстрелу Украины. Для этого оккупанты активно посылают разведывательные беспилотники к украинским городам.