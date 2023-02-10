Десятки ракет, пуски Shahed та прильоти: нові подробиці нічної атаки ЗС РФ (фото)

Як повідомили в обласних військово-цивільних адміністраціях, окупанти влучили у кілька об'єктів критичної інфраструктури. На місці прильотів виникли пожежі, є постраждалі.

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У ніч проти 10 лютого Росія знову атакувала населені пункти України ракетами. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька області та місто Харків.

Дніпропетровська область

Близько 10 години вечора 9 лютого окупанти запустили "Шахеди" по Дніпропетровській області, проте ворог не заспокоївся і після атаки БПЛА в хід пішли ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

Так, у Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Як зазначив Лисак, там серйозні руйнування. Поранення отримав 46-річний працівник підприємства.

Крім того, у Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку, виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Постраждалих не було.

Хмельницька область

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій близько 4 ранку 10 лютого ворог атакував "Шахедами" Шепетівський район Хмельницької області. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. Постраждалих під час ворожої атаки немає.

Запорізька область

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти завдали 17 ударів по Запоріжжі.

"За годину в місті зафіксовано 17 ворожих прильотів — це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Виродки підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", — написав він.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові зафіксовано приблизно 10 прильотів. У деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією

Мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що росіяни обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури міста.

"Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки уточнюється. Усі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", — написав мер.

Раніше Фокус публікував зведення з обстрілу Запорізької та Дніпропетровської областей та міста Харкова.

Нагадаємо, 4 лютого начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили Російської Федерації готуються до нового масованого ракетного обстрілу України. Для цього окупанти активно посилають розвідувальні безпілотники до українських міст.