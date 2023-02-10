Дніпро, Запоріжжя, Харків: російські окупанти вночі обстріляли українські міста (відео)

Місцеві ЗМІ та чиновники заявили, що у Харкові зафіксовано 10 прильотів, на Дніпропетровщині збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжі за годину запустили 17 ракет.

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У ніч проти 10 лютого Російська Федерація знову обстріляла українські міста ракетами. Так, вибухи було чути у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові.

Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов у себе в Telegram о 04:11 заявив, що російські окупанти обстрілюють місто.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги", — написав він.

Потім мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що росіяни обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури міста.

"Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки що уточнюється. Усі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", — написав мер.

Потім Синегубов заявив, що у Харкові зафіксовано приблизно 10 прильотів. У деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією.

Також місцеві телеграм-канали опублікували відео одного із прильотів містом.

[ + – ] Відео одного з прильотів у Харкові

Дніпро

9 лютого о 22:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що росіяни запустили в небо дрони-камікадзе Shahed.

Згодом місцеві ЗМІ почали писати про знищення БПЛА окупантів над Дніпропетровською областю.

[ + – ] Знищення двох дронів-камікадзе у Дніпропетровській області

Після цього, коли повітряну тривогу оголосили приблизно о 04:00 ранку, місцеві ЗМІ знову почали писати про вибухи у Дніпрі та роботу ППО в області.

[ + – ] Робота ППО в Дніпропетровській області

[ + – ] Жителі Дніпра чули звук вибуху

Після цього Повітряне командування "Схід" у Facebook повідомило, що ніч у Дніпрі видалася "шумна".

"Дуже галаслива ніч у Дніпрі, проте нічого не прилетіло", — сказано в повідомленні.

Також опублікували відео з палаючими БПЛА Shahed.

[ + – ] Повітряне командування "Схід" поділилося відео із збитими дронами-камікадзе

Запоріжжя

Приблизно о 04:40 Запорізькі ЗМІ почали писати про вибухи у місті. Повідомлялося, що росіяни запускають ракети С-300 із боку Токмака.

Потім секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти завдали 17 ударів по Запоріжжі.

"За годину в місті зафіксовано 17 ворожих прильотів — це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Виродки підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", — написав він.

За його словами, інформацію про ушкодження ще потрібно уточнити.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією журналістів, ЗСУ використовуватимуть британські ракети для ударів по захопленому Криму. Повідомляється, що Україна може переобладнати протикорабельні ракети Harpoon для ураження наземних цілей. Вони можуть вражати цілі на відстані 240 км.