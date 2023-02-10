"Ми захищаємося": ЗСУ використовуватимуть британські ракети для ударів по захопленому Криму, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Україна може переобладнати протикорабельні ракети Harpoon для ураження наземних цілей. Вони можуть вражати цілі на відстані 240 км.

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Україна готова використати британські ракети великої дальності для ураження цілей в окупованому Криму. Про це пише видання The Times з посиланням на свої джерела до Міноборони України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з європейськими парламентаріями в Брюсселі, де знову зажадав винищувачів зразка НАТО.

"Ми захищаємося від антиєвропейської сили сучасного світу", — сказав президент.

Журналісти пишуть, що ракети Harpoon коштують близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів кожна. Вони мають максимальну дальність польоту приблизно 240 км. А ось ракети Storm Shadow коштують близько 2,2 мільйона фунтів стерлінгів і можуть стріляти по цілях на відстані до 560 кілометрів, хоча модифіковані версії для експорту мають значно меншу дальність.

У матеріалі сказано, що зараз ведуться переговори, щоб вирішити, скільки саме британських ракет великої дальності може бути відправлено Україні, попри колишні побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Сідхарт Каушал із Королівського оборонного аналітичного центру заявив, що Заходу необхідно надати Україні зброю більшої дальності, щоб вона продовжувала завдавати ударів по російським складам боєприпасів.

Він додав, що протикорабельні ракети Harpoon, які вже були передані Україні Данією та використовувалися для потоплення флагмана Чорноморського флоту Росії "Москва", можуть бути адаптовані для стрільби з вантажівок, хоч і будуть менш точними під час атаки на наземні цілі. А ось Storm Shadow також можна буде запускати із землі, але ймовірніше, що вони будуть встановлені на українських літаках.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали чотири головні проблеми, з якими зіткнеться Україна при отриманні західних літаків. За словами аналітиків, Захід має вирішити, які саме літаки відправити Україні, як навчити пілотів та впоратися з логістикою.

Також журналісти WP заявили, що Пентагон допомагає ЗСУ завдавати ударів по російських базах і складах з боєприпасами. Так, Штати допомагають українським військовим наводитися на мету, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару.