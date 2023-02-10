"Мы защищаемся": ВСУ будут использовать британские ракеты для ударов по захваченному Крыму, — СМИ

Журналисты пишут, что Украина может переоборудовать противокорабельные ракеты Harpoon для поражения наземных целей. Они могут поражать цели на расстоянии 240 километров.

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Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для поражения целей в оккупированном Крыму. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на свои источники в Минобороны Украины.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими парламентариями в Брюсселе, где вновь потребовал истребителей образца НАТО.

"Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира", — сказал президент.

Журналисты пишут, что ракеты Harpoon стоят около 1,2 миллиона фунтов стерлингов каждая. Они имеют максимальную дальность полета примерно 240 километров. А вот ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 миллиона фунтов стерлингов и могут стрелять по целям на расстоянии до 560 километров, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность.

В материале сказано, что в настоящее время ведутся переговоры, чтобы решить, сколько именно британских ракет большой дальности может быть отправлено Украине, несмотря на прежние опасения, что это может привести к эскалации конфликта.

Сидхарт Каушал из Королевского оборонного аналитического центра заявил, что Западу необходимо предоставить Украине оружие большей дальности, чтобы она продолжала наносить удары по российским складам боеприпасов.

Он добавил, что противокорабельные ракеты Harpoon, которые уже были переданы Украине Данией и использовались для потопления флагмана Черноморского флота России "Москва", могут быть адаптированы для стрельбы с грузовиков, хотя и будут менее точными при атаке на наземные цели. А вот Storm Shadow также можно будет запускать с земли, но более вероятно, что они будут установлены на украинских самолетах.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнется Украина при получении западных самолетов. По словам аналитиков, Запад должен решить, какие именно самолеты отправить Украине, как обучить пилотов и справиться с логистикой.

Также журналисты WP заявили, что Пентагон помогает ВСУ наносить удары по российским базам и складам с боеприпасами. Так, Штаты помогают украинским военным наводиться на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара.