Днепр, Запорожье, Харьков: российские оккупанты ночью обстреляли украинские города (видео)

Местные СМИ и чиновники заявили, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.

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В ночь на 10 февраля Российская Федерация снова обстреляла украинские города ракетами. Так, взрывы были слышны в Днепре, Запорожье и Харькове.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram в 04:11 заявил, что российские оккупанты обстреливают город.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги", — написал он.

Затем мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры города.

"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — написал мэр.

Затем Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано примерно 10 прилетов. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроэнергией.

Также местные телеграм-каналы опубликовали видео одного из прилетов по городу.

[ + – ] Видео одного из прилетов в Харькове

Днепр

9 февраля примерно в 22:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что россияне запустили в небо дроны-камикадзе Shahed.

Затем местные СМИ начали писать об уничтожении БПЛА оккупантов над Днепропетровской областью.

[ + – ] Уничтожении двух дронов-камикадзе в Днепропетровской области

После этого, когда воздушную тревогу объявили примерно в 04:00 утра, местные СМИ снова начали писать о взрывах в Днепре и работе ПВО в области.

[ + – ] Работа ПВО в Днепропетровской области

[ + – ] Жители Днепра слышали звук взрыва

После этого Воздушное командование "Восток" в Facebook сообщило о том, что ночь в Днепре выдалась "шумная".

"Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело", — сказано в сообщении.

Также опубликовали видео с горящими БПЛА Shahed.

[ + – ] Воздушное командование "Восток" поделилось видео со сбитыми дронами-камикадзе

Запорожье

Примерно в 04:40 Запорожские СМИ начали писать о взрывах в городе. Сообщалось, что россияне запускают ракеты С-300 со стороны Токмака.

Затем секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — написал он.

По его словам, информацию о повреждениях еще нужно уточнить.

Ранее Фокус писал, что, по информации журналистов, ВСУ будут использовать британские ракеты для ударов по захваченному Крыму. Сообщается, что Украина может переоборудовать противокорабельные ракеты Harpoon для поражения наземных целей. Они могут поражать цели на расстоянии 240 километров.