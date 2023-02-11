"Масштаб пошкоджень значний": в "Укренерго" назвали область, де ситуація зі світлом найгірша

За словами Кудрицького, НЕК працюватиме у вихідні, щоб відновити енергооб'єкти в Харківській, Хмельницькій, Одеській областях.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що під час останньої масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру України росіяни змогли пошкодити кілька теплових та гідроелектростанцій. Про це він заявив під час телемарафону.

"Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і зрештою вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень значний", — сказав він.

За словами Кудрицького, "Укренерго" довелося скоригувати свої плани відновлення генерації, проте катастрофи так і не сталося.

"Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", — зазначив Кудрицький.

Він також заявив, що найскладніша ситуація у Харкові. НЕК планує у вихідні відновити роботу деяких енергетичних об'єктів, які були пошкоджені 10 лютого. На щастя, критична інфраструктура міста працює стабільно.

"Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація з відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", — сказав глава "Укренерго".

Він наголосив, що ще необхідно оцінити всі масштаби руйнувань. Це стосується не лише Харківської області, а й Хмельницької, Одеської.

[ + – ] Кудрицький про ситуацію з електроенергією

Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого Росія атакувала населені пункти України ракетами. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька області та місто Харків.

Також Фокус писав, що вранці 10 лютого ЗС РФ також здійснили масований ракетний обстріл України.