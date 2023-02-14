"Вже другий раз за добу": ЗС РФ обстрілюють медзаклади Херсонщини, — ОДА (відео)

Російська армія воює з медичними закладами Херсонської області, розповіли в облдержадміністрації. Поранено водія "швидкої".

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Сьогодні, 14 лютого, окупанти двічі влучили у медичні заклади Херсонщини. На місці влучань повилітали вікна та пошкодило автівки. Про це у соцмережах повідомила пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

Перший медзаклад росіяни обстріляли зранку. В цей час лікарі приймали пацієнтів, однак ніхто не постраждав.

"Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор", — розповіли в Херсонській ОДА.

Олена Миколаївна, старша медсестра лікарні, показала наслідки удару. У будівлі повилітали вікна, а на території закладу — воронка та уламки снарядів.

В обід ЗС РФ обстріляли ще один медзаклад — станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі.

"Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків", — повідомили в ОДА.

Водій "швидкої" отримав легкі поранення уламками скла, однак зараз його життю нічого не загрожує.

Нагадуємо, мер Львова Андрій Садовий описав ситуацію зі світлом у Львівській області. Міський голова повідомив, що світло у людей є в середньому півдня. Велика частина енергетичних об’єктів зруйнована і відновленню не підлягає. Усі їх необхідно перебудовувати.

Раніше, 11 лютого, в "Укренерго" назвали область, де ситуація зі світлом внаслідок ворожих атак найгірша. Під час останнього масованого обстрілу окупанти змогли пошкодити теплові та гідроелектростанції. Найскладніша ситуація у Харкові.