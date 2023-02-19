"Калибры" заканчиваются: РФ ищет новую тактику ракетных ударов по Украине, — Гуменюк (видео)

По словам спикера ОК "Юг", массированные ракетные атаки не оправдали ожиданий россиян из-за результативной работы украинской ПВО. При этом новая атака может произойти в любой момент.

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Россияне ищут новую тактику нанесения ракетных ударов по Украине, так как предыдущие массированные удары не оправдали их ожиданий. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Они [россияне] ищут новую тактику, пытаются подобрать способ, который будет для них максимально результативным, потому что те массированные ракетные атаки, которые они проводили до этого, не дали тех результатов, которые они от них ожидали. Результативность работы нашей ПВО оказалась очень высокой и не такой, как они ожидали", — отметила Гуменюк.

По словам спикера ОК "Юг", выпуск четырех "Калибров" 18 февраля по территории Украины говорит о том, что россияне выискивают способы воздействия и "поддержания тонуса" в промежутках между массированными атаками, которые они готовят.

Как отметила Гуменюк, новая вражеская атака может произойти в любой момент. Об этом говорит активность вражеской, а также слаживание корабельной группировки в Черном море.

"Напомню, что ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием и применяются по конкретным целям. Если мы видели накануне карту воздушных тревог, которая покрывала всю территорию Украины в связи с полетом разведывательной авиации, это как раз и был сбор данных для уточнения нанесения ракетных ударов", — сообщила спикер ОК "Юг".

"Калибры" заканчиваются

Как сообщила Наталья Гуменюк 19 февраля в эфире национального телемарафона, в Черном море сейчас находятся корабельная группировка из 9 суден, два из которых являются ракетоносителями "калибров".

"Учитывая, что 4 ракеты было использовано, значит на боевом дежурстве и в готовности к применению находятся порядка 8 ракет. Это говорит о том, что ракетный удар может быть в любую минуту и удары будут, скорее всего, нацелены на объекты критической инфраструктуры", — рассказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" добавила, что россияне используют "Калибры" несмотря на то, что их осталось мало.

Ракетный обстрел Украины 18 февраля

Напомним, утром 18 февраля Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных удара по Хмельницкому, в результате которых были повреждены гражданские и военный объекты. Прилет одной из российских ракет зафиксирован возле остановки общественного транспорта.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что Россия запустила по Украине ракеты типа "Калибр". Звуки взрывов слышали жители Хмельницкого и Днепра.

Фокус также писал о том, что по данным Воздушных сил ВСУ, две из четырех крылатых ракет, выпущенных россиянами по Украине, были сбиты средствами ПВО. Остальные две ракеты ударили по Хмельницкому.