Ракетная атака ВС РФ 18 февраля: ВСУ сбили 2 ракеты, в Хмельницком прилеты (фото, видео)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего по Украине запустили четыре "Калибра". В Хмельницком из-за ударов есть пострадавшие.

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Утром, 18 февраля, Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине четыре крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Прилеты вражеских ракет зафиксированы в Хмельницком, о чем рассказал мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона. По словам чиновника, в областном центре двое мирных жителей получили ранения, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

"У нас есть повреждения 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", — сказал Симчишин.

[ + – ] Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому

Мэр Хмельницкого также добавил, что над ликвидацией последствий обстрела работают коммунальные службы и ГСЧС. В некоторых районах были превентивные отключения света.

Напомним, что сегодня утром начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о запуске крылатых ракет "Калибр" из района Феодосии. В 9:06 глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал в Telegram снимок, на котором, вероятнее всего, запечатлен обломок украинской ракеты ПВО.

[ + – ] Обломок ракеты

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, ВС РФ запустили ракеты с помощью тактической авиации, в том числе из воздушного пространства оккупированных территорий Украины.

Для предотвращения сильных повреждений энергетической инфраструктуры энергокомпания ДТЭК объявила о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. После окончания воздушной тревоги электроснабжение было восстановлено.

Ранее Фокус также сообщал о массированном ракетном обстреле Украины 16 февраля. По словам главы Офиса президента, прилеты были на севере и западе, в Днепропетровской и Кировоградской областях. Оккупанты атаковали Украину "Калибрами" и беспилотниками.

По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ВС РФ изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. В частности, россияне начали использовать ложные цели для истощения украинской ПВО.