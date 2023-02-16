Применяют "убийц авианосцев": в ВВС рассказали о новой тактике россиян при обстреле Украины

Оккупанты, по словам спикера Командования Юрия Игната, применяют ложные цели для истощения украинской ПВО, а также отказываются от стратегии разведывать позиции с помощью дронов-камикадзе Shahed.

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ВС РФ изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Об этом 16 февраля в комментарии "24 каналу" заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, офицер решил прокомментировать ночную атаку ВС РФ на Украину, в ходе которой применялись крылатые и авиационные ракеты.

По его словам, сегодняшние обстрелы свидетельствуют о том, что Россия изменила тактику ударов по нашим городам. Игнат утверждает, что ВС РФ, осуществляя атаку, использует ложные цели для истощения украинской ПВО.

Зачастную ВС РФ применяли дроны-камикадзе Shahed, чтобы проверить системы противовоздушной обороны и скорректировать возможный ракетный удар к утру. Помимо этого, по словам Игната, россияне хотят заставить ВСУ использовать для ликвидации воздушных целей западное вооружение, которого еще нет в достаточном количестве.

"Мы констатировали этот факт (изменение тактики ВС РФ — ред.). Потому что действительно враг обычно использовал Shahed для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции так, чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим, что осуществлена ночная атака, но Shahed не было. Сразу пошли крылатые ракеты разных типов", — продолжил спикер Командования ВВС в общении с журналистами.

Отдельно ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины, использовали сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности Х-22, которые называют "убийцами авианосцев". Игнат напомнил, что при разработке вооружения планировалось оснастить его ядерной боеголовкой. и такой тип снарядов может привести к масштабным разрушениям.

"Х-22 — большая ракета. Если в калибрации Х-101 — приблизетельно 450 килограмм боевой части, то здесь — 950 килограмм взрывчатки. Ее называют "убийцей авианосцев", потому что она планировалась с ядерной частью", — резюмировал Игнат, комментируя массированный обстрел Украины 16 февраля.

Напомним, российские войска осуществили массированный обстрел Украины 16 февраля, выпустив более 30 ракет в направлении украинских городов. Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что прилеты зафиксированы на севере и западе, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Через время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что ВС РФ, осуществляя массированный обстрел Украины 16 февраля, применили 36 ракет, в том числе крылатые воздушного базирования Х-101/555, морского — "Калибр", противокорабельные воздушного базирования — Х-22, управляемые авиационные Х-59/31 и одну противокорабельную "Оникс".