Застосовують "вбивць авіаносців": у ВПС розповіли про нову тактику росіян під час обстрілу України

Окупанти, за словами спікера Командування Юрія Ігната, застосовують неправдиві цілі для виснаження української ППО, а також відмовляються від стратегії розвідувати позиції за допомогою дронів-камікадзе Shahed.

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ЗС РФ змінили тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Про це 16 лютого в коментарі "24 каналу" заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема, офіцер вирішив прокоментувати нічну атаку ЗС РФ на Україну, під час якої застосовувалися крилаті та авіаційні ракети.

За його словами, сьогоднішні обстріли свідчать про те, що Росія змінила тактику ударів по наших містах. Ігнат стверджує, що ЗС РФ, здійснюючи атаку, використовує хибні цілі для виснаження української ППО.

Частково ЗС РФ застосовували дрони-камікадзе Shahed, щоб перевірити системи протиповітряної оборони та скоригувати можливий ракетний удар до ранку. Крім цього, за словами Ігната, росіяни хочуть змусити ЗСУ використовувати для ліквідації повітряних цілей західне озброєння, якого ще немає у достатній кількості.

"Ми констатували цей факт (зміна тактики ЗС РФ — ред.). Тому що дійсно ворог зазвичай використовував Shahed для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції так, щоб скоригувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу. бачимо, що здійснено нічну атаку, але Shahed не було. Відразу пішли крилаті ракети різних типів", — продовжив спікер Командування ВПС у спілкуванні з журналістами.

Окремо ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України, використовували надзвукові крилаті ракети великої дальності Х-22, які називають вбивцями авіаносців. Ігнат нагадав, що під час розробки озброєння планувалося оснастити його ядерною боєголовкою. і такий тип снарядів може призвести до масштабних руйнувань.

"Х-22 — велика ракета. Якщо в калібрації Х-101 — приблизно 450 кілограм бойової частини, то тут — 950 кілограм вибухівки. Її називають "вбивцею авіаносців", тому що вона планувалася з ядерною частиною", — резюмував Ігнат, коментуючи масований обстріл України 16 лютого

Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл України 16 лютого, випустивши понад 30 ракет у напрямку українських міст. Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що прильоти зафіксовані на півночі та заході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Через час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що ЗС РФ, здійснюючи масований обстріл України 16 лютого, застосували 36 ракет, зокрема крилаті повітряного базування Х-101/555, морського — "Калібр", протикорабельні повітряного базування — Х-22, керовані авіаційні Х-59/31 та одну протикорабельну "Онікс".