Ракетна атака ЗС РФ 18 лютого: ЗСУ збили 2 ракети, у Хмельницькому прильоти (фото, відео)

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього по Україні запустили чотири "Калібри". У Хмельницькому через удари є постраждалі.

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Вранці, 18 лютого, Збройні сили Російської Федерації випустили Україною чотири крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети було збито засобами протиповітряної оборони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Прильоти ворожих ракет зафіксовано у Хмельницькому, про що розповів мер міста Олександр Симчишин у ефірі телемарафону. За словами чиновника, в обласному центрі двоє мирних жителів отримали поранення, але зараз їхньому життю нічого не загрожує.

"У нас є пошкодження 3 навчальних закладів та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь пів тисячі вікон та балконів знищено, пошкоджено частину техніки, зокрема один приватний транспортний засіб", — сказав Симчишин.

[ + – ] Окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому

Мер Хмельницького також додав, що над ліквідацією наслідків обстрілу працюють комунальні служби та ДСНС. У деяких районах були превентивні відключення світла.

Нагадаємо, що сьогодні вранці начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про запуск крилатих ракет "Калібр" із Феодосійського району. О 9:06 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував у Telegram знімок, на якому, найімовірніше, зображено уламок української ракети ППО.

[ + – ] Уламок ракети

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, ЗС РФ запустили ракети за допомогою тактичної авіації, зокрема з повітряного простору окупованих територій України.

Для запобігання сильним пошкодженням енергетичної інфраструктури енергокомпанія ДТЕК оголосила про запровадження екстрених відключень світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Після закінчення повітряної тривоги електропостачання було відновлено.

Раніше Фокус також повідомляв про масований ракетний обстріл України 16 лютого. За словами глави Офісу президента, прильоти були на півночі та заході, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Окупанти атакували Україну "Калібрами" та безпілотниками.

За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ЗС РФ змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, росіяни почали використовувати хибні цілі для виснаження української ППО.