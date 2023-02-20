Угроза точечных ударов: в Черном море дежурит подлодка РФ с "Калибрами" на борту (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, из-за шторма большинство кораблей-ракетоносителей отправятся в пункты базирования. Но в море осталась вражеская субмарина, которая в любой момент может запустить крылатые ракеты и украинские силы ПВО не смогут это отследить.

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Россия готовит точечные ракетные удары по городам Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам спикера, в акватории Черного моря была замечена корабельная группировка из 9 единиц, один из которых — подводных ракетоноситель. Однако из-за усиливающегося шторма большинство кораблей перевели в пункты базирования. При этом подлодка останется в море. Запуски ракет из подводного носителя украинская ПВО, скорее всего, не сможет отследить.

"И это как раз признак этого коварства врага, который говорит о том, что они могут применить и точечные ракетные удары, о которых мы предупреждали. Потому что выявление пуска ракет из подводной лодки — это достаточно скрыто и усложнено для ПВО", — рассказала Наталья Гуменюк.

Также спикер ОК "Юг" отметила, что, вероятно, 23 февраля произойдет массированный обстрел Украины, однако это не значит, что в последующие даты не будет новых атак россиян.

Напомним, 18 февраля Наталья Гуменюк рассказала о том, что россияне ищут новую тактику нанесения ракетных ударов по Украине, так как предыдущие массированные удары не оправдали их ожиданий.

Ранее, 14 февраля, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что после новостей о передаче Украине дальнобойного оружия российское военное командование разместило свою корабельную группировку в Черном море подальше.