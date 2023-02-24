Вибухи у Маріуполі: відстань для ЗСУ вже не має великого значення, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, під ударом можуть опинитися штаби окупантів не лише у Маріуполі. Данілов нагадав, що Україна має право звільняти свою територію застосовуючи озброєння.

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Вибухи у Маріуполі вранці 23 лютого є наслідком того, що відстань до населених пунктів уже не має великого значення для українських збройних сил. Україна має відповідне озброєння для того, щоб діставати до віддалених російських позицій на нашій території. Про це увечері, 23 лютого, під час національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Періодично відбувається те, що має відбуватися. Наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого знаменитого міста під назвою Маріуполь", — прокоментував політик "прильоти" в окупованому населеному пункті.

Він зазначив, що такі удари надалі відбуватимуться не лише там, а й в інших українських містах, які перебувають під контролем загарбників. Причому це відбуватиметься доти, доки ворог не залишить територію України.

"Назва не має значення. Це наша територія, це наші міста, і ми битимемо по окупантах доти, доки вони звідти не підуть", — підкреслив Данілов.

При цьому секретар РНБО уточнив, що відстань, на якій вони знаходяться, вже не може врятувати загарбників.

"І відстань, повірте, вже на сьогодні для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше", — додав він.

Маріуполь знаходиться на відстані близько 80 км від лінії фронту.

На закінчення Данілов зазначив, що Крим також повернеться до складу України.

Нагадаємо, вранці 23 лютого в окупованому Маріуполі Донецької області пролунало кілька вибухів. За інформацією Петра Андрющенка, зафіксовано точні влучення по закритій території ММК ім. Ілліча у районі виправної колонії.

У зв'язку з цим керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що віддаленість Маріуполя від ударів ЗСУ вже не така, як раніше.