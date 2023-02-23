"Напрямок не є для нас абсолютно недосяжним": в ЗСУ прокоментували вибухи в Маріуполі

Протягом останньої доби в окупованому місті на Донеччині було "гучно", через що росіяни навіть підняли в небо авіацію.

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У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зранку 23 лютого пролунали вибухи. В ОК "Південь" заявили, що віддаленість міста від ударів ЗСУ вже не є такою, як було раніше. Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На цьому етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість — це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", — зазначила вона.

У ніч проти 22 лютого в окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, було знищено як мінімум два склади з пальним, а також об'єкти на території міського порту. У виданні The War Zone вважають, що оскільки тимчасово окуповане місто перебуває поза зоною досяжності ракет GMLRS, то для атаки по базах окупантів Україна могла використати ракету "Вільха-М" із дальністю до 130 км.

23 лютого після 11-ї години дня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало кілька вибухів. За повідомленням радника міського голови Петра Андрющенка, зафіксовані "прильоти" в районі ММК ім. Ілліча та в районі аеропорту. Після вибухів окупанти повідомили про роботи систем ППО і про підняття в повітря авіації.