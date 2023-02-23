Українські ракети або HIMARS: чим було завдано ударів по військових об'єктах у Маріуполі (фото)

Тимчасово окупований Маріуполь знаходиться поза зоною досяжності ракет GMLRS, тому є кілька варіантів, чим Україна могла атакувати. Серед них ракета "Вільха-М" із дальністю до 130 км.

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У ніч із 21 на 22 лютого в окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, було чути 12 вибухів. У виданні The War Zone назвали кілька варіантів того, чим було завдано удару.

Маріуполь окупований з травня 2022 року, він знаходиться далеко за лінією фронту, тому виникають питання, чим могли завдати ударів по місту. Відомо, що вибухи було чути в Кальміуському районі — район заводу Ілліча, АС-2 та Стан-3000. За даними української міськради, всього було 12 ударів. Андрющенко заявив, що було знищено як мінімум два склади з пальним, а також об'єкти на території морського порту по складу №3 на 18-му причалі. У ЗМІ писали, що також було уражено склад боєприпасів в аеропорту, а також вибух поблизу селища Талаківка на північний схід від Маріуполя.

Також у соцмережах з'являлися відео роботи російської ППО.

Наслідків ударів у мережі немає. Однак у виданні звертають увагу, що Маріуполь знаходиться приблизно за 80 км від підконтрольної Україні території, що далі, ніж дальність польоту ракет GMLRS для HIMARS та M270. Не заперечується, що українські військові перекинули американську РСЗВ за лінію фронту, щоб місто стало в радіусі дії ракет GMLRS. Через це могли з'явитись чутки, що Україна отримала нові далекобійні ракети.

Російські пропагандисти без яких-небудь доказів заявили, що ЗСУ застосували крилаті бомби GLSDB, які мають дальність до 150 км, що дійсно дозволить знищувати військові цілі в Маріуполі. Публічно в Пентагоні ще не говорили про постачання нових снарядів для України.

[ + – ] Крилата бомба GLSDB

Інші ж росЗМІ заявляли, що удару по Маріуполю могли завдати з української РСЗВ "Вільха-М", однойменні ракети дозволяють завдавати ударів на дистанції до 130 км. "Вільха-М" має схожі характеристики з GMLRS, але наводити їх можна незалежно від GPS.

[ + – ] Керована ракета Р624М "Вільха-М"

Ще один варіант, чим могли завдати удару, — це дрони-камікадзе далекого радіусу дії, які Україна модернізувала. Такими БПЛА вже атакувалися аеродроми стратегічної авіації РФ, але офіційно українські збройні сили не брали відповідальності за атаки.

Журналіст зазначає, що незалежно від того, чим було завдано удару, Маріуполь має велике значення для України. Маріуполь — це частина "сухопутного коридору" в окупований Крим. Знищення транспортної інфраструктури у цьому коридорі дозволить ізолювати півострів для подальшого контрнаступу.

Нагадаємо, 22 лютого Андрющенко повідомляв, що ЗС РФ задіяли авіацію та ППО після серії вибухів у Маріуполі.

5 лютого в Пентагоні підтвердили передавання Україні далекобійних бомб GLSDB, проте спочатку їх мають зробити на підприємстві.